Lovelady Shines at Regionals

Class 2A & 3A Region III Track and Field Meet Results

By Will Johnson

Messenger Reporter

PALESTINE and WACO – The Class 2A and Class 3A Region III Track and Field Meets were held over this past weekend with quite a few area athletes competing for a shot at the state meet in Austin beginning on May 12.

To qualify for the state track meet, individuals or relay teams must finish either first or second in their region. Then, a qualifier for the meet is chosen. This qualifier will be the individual and/or relay team with the best overall time, mark, or height from all regional meets per classification that did not finish first or second.

The Class 3A Region III Track and Field Meet was held at Waco’s Midway High School while the Class 2A meet was held at Palestine High School in Palestine. Listed below are some of the event finals area athletes qualified for.

Shaun Easterling

The top six finishers are listed. Names that are bolded are State Qualifiers.

CLASS 2A

GIRLS

Team Results: 1) Shelbyville – 83; 2) Lovelady – 68; 3) Bremond – 44; 4) San Augustine – 43; 5) Joaquin – 31; 6) Big Sandy – 30.

High Jump – 1 Thompson, Aerin Cayuga 5-02; 2 Harris, Amber Beckville 5-02.00; 3 Jackson, Alesha Price Carlisle 5-02.00; 4 Pipkin, Shyanne Lovelady 5-00.00; 5 Mitchell, JerMya Frankston 5-00.00; 6 Holmes, Anaya Waco Meyer 5-00.00.

Pole Vault – 1 Minter, Calle Big Sandy 10-03.00; 2 Lovell, Scout Lovelady 10-00.00; 3 Andreski, Miranda Bremond 9-00.00; 4 Clowers, Bailey Gladewater 8-06.00; 5 Ice, Olivia Lovelady 8-06.00; 6 Perez, Jesica Shelbyville 8-00.00.

Discus – 1 Pugh, Kylie Lovelady 112-05; 2 Warrick, Haylie Hawkins 105-02; 3 Covey, Makenzie Axtell 100-01; 4 Billingsley, Alice Kerens 98-01; 5 Smith, Addison Gladewater U 93-07.

Mihyia Davis

4x100m – 1 Bremond 50.24; 2 Chilton 50.48; 3 Lovelady 50.83; 4 Jewett Leon 50.99; 5 Kerens 51.17; 6 Timpson 51.88.

110m Hurdles – 1 Messick, Zoey Big Sandy 15.70; 2 Mitchell, Anyya Lovelady 16.19; 3 Turner, Carmen Hawkins 16.45; 4 Davis, Kaylee Frankston 16.99; 5 Davis, DeeDee Mount Enterprise 17.02; 6 Elmore, Laney Crawford 17.52.

100m – 1 Byrd, Victoria Joaquin 11.70; 2 Davis, Mihyia Lovelady 12.291; 3 Griffin, D’Miyah Bremond 12.293; 4 Teagle, Whitnee Broaddus 12.54; 5 Wilson, Kalayzjha Chilton 12.64; 6 Billingsly, Tia Frankston 12.82.

4x200m: 1 Shelbyville 1:46.93; 2 Lovelady 1:47.01; 3 Timpson 1:48.48; 4 Jewett Leon 1:49.47; 5 Beckville 1:49.65; 6 Marlin 1:50.20.

BOYS

Scout Lovell hands off the Baton to Bailee Albinus in the 4x200m Relay

Team Results: 1) Timpson – 79; 2) Beckville – 72; 3) Marlin – 71; 4) Centerville – 61; 5) Kerens – 36; 6) Lovelady – 29.

Pole Vault: 1 Eaton, Billy Eddy Bruceville 16-00.00; 2 Bray, Jaxson 11 Bosqueville 14-06.00; 3 LeBlanc, Landen Lovelady 13-06.00; 4 Harris, Cole Lovelady 13-06.00; 5 Bragg, Payton Douglass 13-00.00; 6 Hollingsworth, Kelby Axtell 12-06.00.

Discus: 1 Jones, Praiyer Marlin 149-01; 2 Castillo, Erik Lovelady 138-09; 3 Leathers, Luke Axtell 136-09; 4 Williams, David Bremond 135-00; 5 Fulton, Easton Rosebud-Lott 134-11.

110m Hurdles: 1 Williams, J’Koby Beckville 15.02; 2 Easterling, Shaun Lovelady 15.38; 3 Bryan, Tyler Beckville 15.47; 4 Mayberry, Tilar Hawkins 16.36; 5 Wortham, Braylen Bremond 16.63; 6 Zeinert, Zane Rosebud-Lott 16.74.

400m: 1 Jeitz, Kasen Centerville 49.08; 2 Powers, Huston Crawford 49.84; 3 Gipson, Maxwell Garrison 50.48; 4 Woodard, Aubrey Gladewater U 52.89; 5 Jefferies, Jackson Lovelady 53.99; 6 Roberts, Khristian Cayuga 54.48.

Shyanne Pipkin

300m Hurdles: 1 Rogers, Logan Alto 39.71; 2 Williams, J’Koby Beckville 39.73; 3 Wagnon, Brett Centerville 41.36; 4 Harris, Aiden Beckville 41.96; Murphy, Hunter Pineland Wes 42.89; 6 Skinner, Keivon Lovelady 43.28.

CLASS 3A

BOYS

Pole Vault – 1. Nathan Westbrook Troy 13-00.00; 2 Joseph Tuggle Crockett 13-00.00; 3 Carter Currie Coldspring-Oakhurst 12-06; 4 Kenyon Butler Malakoff 12-06.00; 5 Dylan Winzer Winnie East Chambers12-00.00; 6 Luke Leach Palmer12-00.00

High Jump – 1 Linus Mannino Woodville 6-10.00; 2 Daniel Cowan Caldwell 6-05.00; 3 Josh Davis Palestine Westwood 6-04.00; 4 Ayden Colbert Huntington 6-02.00; 4 Michael Nors West 6-02.00; 6 Devyn Hidrogo Franklin 6-02.00

110m Hurdles – 1 Daylon Washington Lexington 14.71; 2 Josh Davis Palestine Westwood 15.25; 3 Tyler Eastep Boling 15.40; 4 Trenton Stockman Malakoff 15.50; 15.494; 5 Mason Elliott Franklin 15.50; 6 Ayden Colbert Huntington 15.54.

Joseph Tuggle

300m Hurdles – 1 Daylon Washington Lexington 38.42; 2 Tracer Lopez Cameron Yoe 39.16; 3 Marcus Wilson Whitney 39.35; 4 Ayden Colbert Huntington 40.30; 5 Keith Wolridge Lexington 40.83; 6 Josh Davis Palestine Westwood 41.56.

4x200m – 1 Franklin 1:29.84; 2 West 1:29.86; 3 Caldwell 1:29.96; 4 Palmer 1:30.30; 5 East Bernard 1:30.73; 6 Woodville 1:30.90; 7 Rockdale 1:32.12; 8 Crockett 1:32.20.

GIRLS

Pole Vault – 1 Laney Kucera West12-00.00; 2 Hailey Hays Franklin 10-00.00; 3 Lynsie Walding Elkhart 9-06.00; 4 Katelynn Brock Caldwell 9-00.00; 4 Katelyn McCoy Malakoff 9-00.00; 6 Rylie Gill Winnie East Chambers 9-00.00.

100m – 1 Jayla Franklin Newton 11.82; 2 Brandi Drake Cameron Yoe 12.23; 3 Otavia Gatson Newton 12.59; 3 Jaysa Coney Palestine Westwood 12.59; 3 Tamara Martin Woodville 12.59; 6 Emma Porter Lorena 12.66.

200m – 1 Jayla Franklin Newton 24.60; 2 Tamara Martin Woodville 25.24; 3 Brandi Drake Cameron Yoe 25.28; 4 Malaya Thomas East Bernard 25.57; 5 Jaysa Coney Palestine Westwood 25.69; 6 Avery Thaler Fairfield 25.87.

