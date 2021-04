District 20-3A Track Results

By Will Johnson

Messenger Reporter

CROCKETT – If you had looked quick, you may have just seen a state champion fly past you on Thursday, April 1 at Monte Jack Driskell Stadium in Crockett. The District 20-3A track meet was held earlier this week with both varsity girls and boys competing for a chance to advance to the Area Track Meet which is also back in Crockett.

Both varsity boys and girls gathered on the track for a chance to be crowned district champions. The seven schools which made up the district were: Buffalo; Crockett; Elkhart; Fairfield; Franklin; Groesbeck; Palestine Westwood; and Teague.

At the girls’ varsity team level: Fairfield finished first with 218 points; Franklin was in second with 111; Westwood was third with 92; Elkhart was fourth with 71; Teague was fifth with 64; Groesbeck was sixth with 38; Crockett was seventh with 15 and Buffalo was eighth with 11.

The top 10 athletes in the division were: Westwood’s Jaysa Coney with 39 points; Fairfield’s A. Thaler with 34; Fairfield’s B. Dowell with 33; Fairfield’s S. Brackens with 25; Fairfield’s M. Mitchell with 23; Franklin’s Hailey Hays with 22; Franklin’s Aubrie Hawkins with 21; Franklin’s Lauren McGough with 20; Elkhart’s Guin Young with 18 and Elkhart’s Lynsie Walding with 18.

The top four finishers advance to the Area Meet.

In the varsity girls’ 100m dash: 1) Jaysa Coney Westwood 12.97; 2) B. Dowell Fairfield 13.30; 3) La’Kyrah Hamilton Crockett 13.34; 4) A. Cox Fairfield 13.43; 5) Miranda Burton Crockett 13.66; 6) Lynsie Walding Elkhart 13.79.

In the varsity girls’ 200m dash: 1) Jaysa Coney Westwood 26.10; 2) A. Thaler Fairfield 26.53; 3) La’Kyrah Hamilton Crockett 26.71; 4) Michelle Moreno Teague 27.98; 5) M. Brackens Fairfield 28.13; 6) Miranda Burton Crockett 28.28.

In the varsity girls’ 400m dash: 1) Jaysa Coney Westwood 1:00.16; 2) M. Mitchell Fairfield 1:04.88; 3) Millie Sims Teague 1:05.31; 4) Ayla Wolf Franklin 1:06.17; 5) M. Castillo Fairfield 1:06.39; 6) Alondra Dominguez Buffalo 1:08.32.

In the varsity girls’ 800m run: 1) M. Mitchell Fairfield 2:34.83; 2) Millie Sims Teague 2 2:35.86; 3) Kayla Menzel Groesbeck 2:36.62; 4) E. Smith Fairfield 2:37.17; 5) Kierstyn Burns Franklin 2:48.07; 6) Camron Gray Westwood 2:48.17.

In the varsity girls’ 1600m run: 1) Kayla Menzel Groesbeck 6:00.08; 2) Guin Young Elkhart 6:03.11; 3) Daniels, J Fairfield 6:08.85; 4) Kierstyn Burns Franklin 6:09.27; 5) Smith, E Fairfield 6:13.57; 6) Jones, J Fairfield 6:18.51.

In the varsity girl’s 3200m run: 1) Guin Young Elkhart 13:11.00; 2) Daniels, J. Fairfield 13:32.00; 3) Katlyn Carder Groesbeck 13:55.00; 4) Camron Gray Westwood 14:25.00; 5) Jones, J. Fairfield 14:31.00; 6) Haley Caubarreaux Franklin 14:36.00.

In the varsity girls’ 100m hurdles: 1) Lauren McGough Franklin 17.22; 2) Macie Gonzales Elkhart 17.91; 3) Isaacs, M. Fairfield 18.40.4) Kassidy Thomas Elkhart 18.94; 5) Lawley, C. Fairfield 20.14; 6) Hannah Galvan Groesbeck 20.85.

In the varsity girls’ 300m hurdles: 1) Hailey Hays Franklin 47.76; 2) Grecu, A Fairfield 49.37; 3) Aubrie Hawkins Franklin 50.31; 4) Lauren McGough Franklin 52.09; 5) Caitlyn Grigsby Westwood 53.66; 6) Macie Gonzales Elkhart 55.51.

In the varsity girls’ 4x100m relay: 1) Fairfield 50.10; 2) Westwood 53.13; 3) Franklin 54.73; 4) Groesbeck 56.56; 5) Elkhart 58.63; 6) Teague 59.88.

In the varsity girls’ 4x200m relay: 1) Fairfield 1:47.89; 2) Franklin 1:53.84; 3) Westwood 1:54.38; 4) Teague 1:54.78; 5) Elkhart 1:55.38; 6) Groesbeck 2:00.67.

In the varsity girls’ 4x400m relay: 1) Fairfield 4:18.60; 2) Franklin 4:20.78; 3) Teague 4:24.97; 4) Elkhart 4:37.37; 5) Buffalo 4:43.65; 6) Groesbeck 4:48.08.

In the varsity girls’ long jump: 1) Thaler, A Fairfield 17’-2″; 2) Jaysa Coney Westwood 17’-0″; 3) Chloe Petzold Westwood 15’-5 1/2″; 4) Lynsie Walding Elkhart 15’-5 1/2″; 5) Macie Gonzales Elkhart 15’-0″; 6) Smith, E. Fairfield 14’-4 1/2″.

In the varsity girls’ shot put: 1) Dowell, B. Fairfield 37’-2″; 2) Simpson, Al’ladrian Teague 32’-9″; 3) Lauren McGough Franklin 31’-8″; 4) Haleigh Hughes Elkhart 31’-1″; 5 Simpson, T. Fairfield 30’-8″; 6) Kassidy Thomas Elkhart 30’-8″.

In the varsity girls’ discus: 1) Brackens, M. Fairfield 101’-5″; 2) Cuevas, Kaylee Teague 92’-5″; 3) Simpson, T. Fairfield 92’-2 1/2″; 4) McKenzy McCarver Franklin 85’-11″; 5; Mims, Tyariah Teague 83’-4″; 6; Jones, Ray’Cheal Teague 79’-8”.

In the varsity girls’ triple jump: 1) Dowell, B. Fairfield 33’-7″; 2) Chloe Petzold Westwood 31’-0″; 3) Cocking, Emma Buffalo 30’-10″; 4) Moreno, Michelle Teague 30’-10″; 5) Daniels, J. Fairfield 30’-1″; 6) Hunt, Denham Teague 29’-8 1/2″.

In the varsity girls’ high jump: 1) Brackens, S. Fairfield 5’-0″; 2) Aubrie Hawkins Franklin 5’-0″; 3) Thaler, A. Fairfield 5’-0″; 4) Grecu, A. Fairfield 4’-10″; 5) Kassidy Thomas Elkhart 4’-6″; 6) Jaysa Coney Westwood 4’-6″.

In the varsity girls pole vault: 1) Lynsie Walding Elkhart 10’-0″; 2) Hailey Hays Franklin 8’-0″; 3) Lawley, C. Fairfield 8’-0″; 4) Aniviah Mathis Westwood 7’-0″; 5) Brianna Dobson Groesbeck 6’-6″; 6) Mattie Wilson Groesbeck 6’-6″.

At the boys’ varsity level, Franklin won the team title with 202 points. Crockett was second with 114; Teague was third with 71; Elkhart was fourth with 67 points; Westwood was fifth with 45 points; Fairfield was sixth with 43 points; Groesbeck was seventh with 41 points; and Buffalo was eighth with 30.

The top 10 athletes in the division were: Franklin’s Malcolm Murphy with 26 points; Elkhart’s Joshua Davis with 24; Fairfield’s Tyler Smith with 23; Franklin’s Jaxson Zimmerman with 21; Franklin’s Michael Booker with 21; Buffalo’s E. Williams with 20; Crockett’s Randy Jones with 18; Franklin’s Devyn Hidrogo with 16; and Crockett’s Omar Garcia with 16.

In the varsity boys’ 100m dash: 1) Randy Jones Crockett 11.55; 2) Michael Booker Franklin 11.69; 3) Bobby Washington Franklin 11.79; 4) Cazian Bradley Groesbeck 12.12; 5) Kache Bagley Groesbeck 12.19; 6) Tywoin Delane Crockett 12.30.

In the varsity boys’ 200m dash: 1) Smith, Tyler Fairfield 22.71; 2) Jaxson Zimmerman Franklin 23.25; 3) Keyshun Easterling Crockett 23.28; 4) Parker Boyett Franklin 23.75; 5 Bryson Washington Franklin 23.93; 6) Kache Bagley Groesbeck 23.99.

In the varsity boys’ 400m run: 1) Smith, Tyler Fairfield 51.63; 2) Jaxson Zimmerman Franklin 53.44; 3) Samson Oparinde Westwood 53.67; 4 Aaron Smith Franklin 54.80; 5) Dylan Porter Crockett 55.28; 6) Espinoza, Jacob Fairfield 55.57.

In the varsity boys’ 800m run: 1) Espinoza, Landon Fairfield 2:10.41; 2) Jonathan Trejo Westwood 2:11.25; 3) Bryce Lindeman Franklin 2:13.80; 4) Jensen Pils Franklin 2:14.47; 5) Emanuel Mata Crockett 2:15.60; 6) Jade Mendez Westwood 2:19.15.

In the varsity boys’ 1600m run: 1) Nate Philipello Franklin 4:50.19; 2) Omar Garcia Crockett 5:01.27; 3) Cris Lozano Teague 5:04.67; 4) Jensen Pils Franklin 5:05.70; 5) Emanuel Mata Crockett 5:08.02; 6) Kyle Hart Elkhart 5:22.71.

In the varsity boys’ 3200m run: 1) Nate Philipello Franklin 10:44.00; 2) Omar Garcia Crockett 11:26.00; 3) Jensen Pils Franklin 11:28.00; 4) Kyle Hart Elkhart 11:35.00; 5) Cris Lozano Teague 11:38.00; 6) Jonathan Trejo Westwood 11:56.00.

In the varsity boys’ 110m hurdles: 1) Joshua Davis Elkhart 15.83; 2) Wayland Allison Teague 16.53; 3) Mason Elliot Franklin 16.97; 4) Nick Hrncir Franklin 17.37; 5) Conner Duncan Elkhart 17.47; 6) Markell Paxton Crockett 17.52.

In the varsity boys’ 300m hurdles: 1) Joshua Davis Elkhart 42.31; 2) Mason Elliot Franklin 42.96; 3) Nick Hrncir Franklin 43.47; 4) Conner Duncan Elkhart 43.72; 5) Kaden Adams Teague 44.25; 6) Payton Thomas Elkhart 47.26.

In the varsity boys’ 4x100m relay: 1) Franklin 42.96; 2) Crockett 44.02; 3) Teague 45.51; 4) Groesbeck 45.59; 5) Elkhart 46.26; 6) Buffalo 46.71.

In the varsity boys’ 4x200m relay: 1) Franklin 1:30.66; 2) Crockett 1:31.18; 3) Groesbeck 1:35.23; 4) Teague 1:35.65; 5) Elkhart 1:38.53; 6) Buffalo 1:39.11.

In the varsity boys’ 4x400m relay: 1) Franklin 3:35.74; 2) Westwood 3:38.70; 3) Fairfield 3 3:39.38; 4) Teague 3:40.21; 5) Elkhart 3:44.97; 6) Crockett 3:45.90.

In the varsity boys’ long jump: 1) Williams, E Buffalo 20’-9 1/2″; 2) Michael Booker Franklin 20’-7 1/4″; 3) Caden Gonzales Teague 20’-2 3/4″; 4) Zane Quick Elkhart 20’-1 1/2″; 5) Devyn Hidrogo Franklin 19’-6″; 6) Noah Cheatham Westwood 19’-4″.

In the varsity boys’ shot put: 1) Noah Cheatham Westwood 44’-2″; 2) Sabastian Carter Teague 43’-7″; 3) Henson, Asa Buffalo 42’-11″; 4) Kallen Rogers Groesbeck 41’-6″; 5) Hayden Lummus Teague 40’-5″; 6) Lamarion Goodwyn Westwood 39’-11″.

In the varsity boys’ discus: 1) Blake Jones Crockett 123’-6″; 2) Melvin Evans Crockett 116’-9″; 3) Sabastian Carter Teague 114’-1″; 4) Kallen Rogers Groesbeck 111’-7″; 5) Wayland Allison Teague 108’-7 3/4″; 6) Lamarion Goodwyn Westwood 96’-4 1/4″.

In the varsity boys’ triple jump: 1) Williams, E. Buffalo 41’-6″; 2) Bryson Washington Franklin 40’-1 3/4″; 3) Malcom Murphy Franklin 39’-4″; 4) Chris Cox Groesbeck 38’-9″; 5) Joshua Davis Elkhart 37’-2″; 6) Jehmel Rice Teague 36’-11 1/2″.

In the varsity boys’ high jump: 1) Malcom Murphy Franklin 6’-2″; 2) Delvin Walker Crockett 6’-2″; 3) Markell Paxton Crockett 6’-0″; 4) Devyn Hidrogo Franklin 6’-0″; 5) Allen Lewis Groesbeck 5’-10″; 6) Joshua Davis Elkhart 5’-8″.

In the varsity boys’ pole vault: 1) Wesley Hubert Elkhart 12’-6″; 2) Joseph Tuggle Crockett 10’-0″; 3) Austin Pittman Elkhart 8’-0″.

Will Johnson may be reached via e-mail at wjohnson@messenger-news.com.