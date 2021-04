Lovelady Girls Win Area Track Meet, Boys Finish in Second

Area 19/20-2A Track and Field Results

By Will Johnson

Messenger Reporter

GRAPELAND – Area athletes took the next step on their journey to the UIL Class 2A State Track and Field Meet in Austin during the Area Track and Field Meet held at Mustang Stadium in Madisonville on Thursday, April 15.

Both varsity boys and varsity girls gathered on the track for a chance to be crowned area champions. The 13 schools which made up the 19/20 2A area competition were:

The District 19-2A teams were: Cayuga; Cross Roads; Frankston; Kerens; La Poynor; and Martins Mill.

The District 20-2A teams were: Centerville; Grapeland; Groveton; Latexo; Leon; Lovelady; and Slocum.

The top four finishers in each event will advance to the Region III Track and Field Meet held on April 23 and 24 at Wildcat Stadium in Palestine. Only events featuring Houston or Anderson County schools are shown.

At the varsity boys’ team level: 1st Centerville 145; 2nd Lovelady 101; 3rd Kerens 69; 4th Frankston 68; 5th Groveton 67; 6th Leon 36; 7th Grapeland 31; 8th Latexo 28; 9th Cayuga 24; 10th La Poynor 23; 11th Cross Roads 20; 12th Martins Mill 8; and 13th Slocum 0.

The top 10 athletes in the division were: 1 Shaun Easterling Lovelady 33 points; 2 Jared Brackens Kerens 24; 3 Tyson Cornett Leon 21; 4 Logan Ray Latexo 20; 5 Ethan Martin Cross Roads 20; 6 Donivan Moehr Centerville 20; 7 Keivon Skinner Lovelady 19; 7 Dillon Denman Centerville 19; 9 Brett Wagnon Centerville 18; 10 Jaylene Cumby Kerens 17.

The results are formatted in the following order: Place; Athlete; School; and Time/Distance/Height.

In the varsity boys’ 100m dash: 1st Jared Brackens Kerens 11.30; 2nd Dunn, Kaden Centerville 11.35; 3rd Jarod Brackens Kerens 11.58; 4th Tyson Cornett Leon 11.73; 5th Ashton Hargrove Latexo 11.98; Kaymon Davis Frankston 12.02.

In the varsity boys’ 200m dash: 1st Jared Brackens Kerens 22.64; 2nd Tyson Cornett Leon 23.84; 3rd Ashton Hargrove Latexo 23.87; 4th Cadarian Wiley Grapeland 24.20; 5th Tyler Carter Kerens 24.71; 6th Bryn Davis Kerens 28.30

In the varsity boys’ 400m run: 1 Donivan Moehr Centerville 51.30; 2 Khristian Roberts Cayuga 52.49; 3 Dillon Denman Centerville 55.01; 4 Jackson Jefferies Lovelady 55.27; 5 Hayden Lee Groveton 57.05; 6 Clayton Merritt Frankston 57.35.

In the varsity boys’ 800m run: 1 Kasen Jeitz Centerville 2:01.02; 2 Hayden Lee Groveton 2:11.83; 3 Joel Pomeroy Lovelady 2:12.99; 4 Cooper Gracey La Poynor 2:13.91; 5 Graham Story Cayuga 2:16.79; 6 Govani Martinez Frankston 2:18.46.

In the varsity boys’ 1600m run: 1 Logan Ray Latexo 5:10.06; 2 Govani Martinez Frankston 5:12.17; 3 Luke Carter Centerville 5:13.40; 4 Jarrett Loftin Groveton 5:14.00; 5 Enrique Cruz Centerville 5:14.94; 6 Matt Driskell La Poynor 5:25.57.

In the varsity boys’ 3200m run: 1 Logan Ray Latexo 11:05.58; 2 Landon Marine Frankston 11:20.90; 3 Jarrett Loftin Groveton 11:30.71; 4 Caleb Solis La Poynor 11:35.97; 5 Cyris Gray Centerville 11:36.95; 6 Enrique Cruz Centerville 11:42.01.

In the varsity boys’ 100m hurdles: 1 Easterling, Shaun Lovelady 16.19; 2 Wagnon, Brett Centerville 16.77; 3 Minter, Bradi Centerville 18.32; 4 Garrett Nuckolls La Poynor 18.34; 5 Matt Driskell La Poynor 18.39 6 SUGGS, HENRY Frankston 18.62

In the varsity boys’ 300m hurdles: 1 Wagnon, Brett Centerville 41.88; 2 Easterling, Shaun Lovelady 43.82; 3 Jones, King Groveton 44.35; 4 Matt Driskell La Poynor 44.36; 5 Kornegay, Karter Centerville 45.64; 6 SUGGS, HENRY Frankston 45.71.

In the varsity boys’ Long Jump: 1 Skinner, Keivon Lovelady 20′-9″; 2 Jaylene Cumby Kerens 20′-3 1/2″; 3 BJ Lamb Grapeland 20′-3″; 4 Tyson Cornett Leon 19′-4 1/2″; 5 Austin Greene Kerens 19′-0 3/4″; 6 MERRITT, CLAYTON Frankston 18′-1 3/4″.

In the varsity boys’ Shot Put: 1 Ethan Martin Cross Roads 41′-2″; 2 Fills, Jabez Centerville 40′-9″; 3 Allen, Tyler Groveton 39′-7″; 4 Marcus Thompson Cayuga 37′-10″; 5 Phillips, Levodrick Centerville 37′-1″; 6 Jason DeCluette Grapeland 36′-7″.

In the varsity boys’ Discus: 1 Ethan Martin Cross Roads 124′-4″; 2 Tanner Waynick Martins Mill 119′-8″; 3 Castillo, Eric Lovelady 108′-3″; 4 PEREZ, JUAN Frankston 107′-0 1/2″; 5 Garrett Bright Cayuga 105′-3 1/2″; 6 Easterling, Shaun Lovelady 103′-0 1/2″.

In the varsity boys’ Triple Jump: 1 BRUNO, CAEL Frankston 40′-4 1/2″; 2 Riley Murchison Grapeland 40′-1″; 3 Khristian Roberts Cayuga 38′-7″; 4 Murray, Slade Lovelady 37′-10 1/4″; 5 Pat, Navid Groveton 37′-6 3/4″; 6 Blair, Chase Groveton 35′-6 1/2″.

In the varsity boys’ High Jump: 1 Easterling, Shaun Lovelady 6′-1″; 2 Denman, Dillon Centerville 6′-0″*; 3 Stewart, Malachi Groveton 6′-0″*; 4 Garrett Nuckolls La Poynor 5′-10″*; 5 Jaylene Cumby Kerens 5′-10″*; 6 Skinner, Keivon Lovelady 5′-10″*.

In the varsity boys’ Pole Vault: 1 BIZZELL, BRINK Frankston 12′-6″; 2 Harris, Cole Lovelady 10′-6″; 3 Chandler, Daiton Groveton 10′-3″; 4 Lee, Hayden Groveton 9′-6″; 5 MERRITT, CLAYTON Frankston 9′-0″; 6 Jefferies, Jackson Lovelady 8′-6″.

In the varsity boys’ 4x100m relay: 1 Centerville 43.96; 2 Kerens 44.18; 3 Grapeland 45.39; 4 Frankston 45.51; 5 Lovelady 45.91; 6 Groveton 45.99.

In the varsity boys’ 4x200m relay: 1 Leon 1:33.94; 2 Centerville 1:34.10; 3 Lovelady 1:35.68; 4 Kerens 1:36.44; 5 Frankston 1:36.59; 6 Groveton 1:37.30.

In the varsity boys’ 4x400m relay: 1 Centerville 3:31.86; 2 Lovelady 3:40.88; 3 Groveton 3:45.84; 4 Frankston 3:46.995; 5 Kerens 3:53.58; 6 Cayuga 3:56.34.

At the varsity girls’ team level: 1 Lovelady 97; 2 Groveton 96; 3 Leon 88; 4 Kerens 71; 5 Cayuga 70; 6 Centerville 64; 7 Frankston 59; 8 Cross Roads 38; 9 Martins Mill 22; 10 Latexo 10; 11 Slocum 2; 12 Grapeland 0; 12 La Poynor 0.

The top 10 athletes in the division were: 1 Jacy Stubblefield Lovelady 40 points; 1 Aerin Thompson Cayuga 40; 3 Lauren Salley Leon 25; 3 Kaylee Davis Frankston 25; 5 Mattie Burns Martins Mill 20; 5 Scout Lovell Lovelady 20; 7 Breanna McQueen Groveton 19; 8 Calista Turner Cross Roads 18; 8 Emily Sitton Leon 18; 8 Abbie Ramsey Frankston 18; 11 Madison Johnson Leon 15; 12 Aniya Lawrence Kerens 14.

The results are formatted in the following order: Place; Athlete; School; and Time/Distance/Height.

In the varsity girls’ 100m dash: 1 Jacy Stubblefield Lovelady 13.31; 2 Charlee Biano Latexo 13.57; 3 Kyndl Bryant Kerens 13.64; 4 Jamiyah Burton Frankston 13.73; 5 Anaya Bloodworth Groveton 13.91; 6 Kortney Bynum Lovelady 14.02.

In the varsity girls’ 200m dash: 1 Lauren Salley Leon 27.53; 2 Jacy Stubblefield Lovelady 27.73; 3 Keyonna Holley Centerville 27.83; 4 Maya Calvin Leon 28.28; 5 Jamiyah Burton Frankston 28.55; 6 Elaysia Morgan Kerens 28.57.

In the varsity girls’ 400m run: 1 Lauren Salley Leon 1:02.44; 2 Aerin Thompson Cayuga 1:03.03; 3 Kinsley Kornegay Centerville 1:04.20; 4 Madison Johnson Leon 1:04.73; 5 Abigail Fletcher Frankston 1:09.06; 6 Tanaysha Cole Groveton 1:10.94.

In the varsity girls’ 800m run: 1 Aerin Thompson Cayuga 2:31.19; 2 Rylie Croston 2:32.29; 3 Madison Johnson Leon 2:34.66; 4 Kinsey Hardee Centerville 2:35.18; 5 Kalie Dunavant Martins Mill 2:38.50; 6 Kaitlyn Bailey Centerville 2:40.85.

In the varsity girls’ 1600m run: 1 Mattie Burns Martins Mill 5:45.38; 2 Calista Turner Cross Roads 5:56.84; 3 Cassity Turner Cross Roads 5:59.10; 4 Caitlyn Antley Groveton 6:01.01; 5 Abigail Sarraf Slocum 6:09.07; Jocelyn Claire Stevens Leon 6:12.56.

In the varsity girls’ 100m hurdles: 1 Reece Wright Kerens 18.26; 2 Kaylee Davis Frankston 18.64; 3 Bree Daniel Cayuga 18.78; 4 Ingrid Rojo Groveton 19.46; 5 Jamison Courville Cayuga 19.57; 6 Emma Carmichael Lovelady 19.73.

In the varsity girls’ 300m hurdles: 1 Scout Lovell Lovelady 50.64; 2 Kylee Davis Frankston 52.50; 3 Ingrid Rojo Groveton 54.94; 4 Jamison Courville Cayuga 55.08; 5 Bree Daniel Cayuga 55.10; 6 Olivia Ice Lovelady 55.79.

In the varsity girl’s Long Jump: 1 Jacy Stubblefield Lovelady 15′-8″; 2 Jamiyah Burton Frankston 15′-2 3/4″; 3 Breanna McQueen Groveton 14′-9 1/2″; 4 Abbie Ramsey Frankston 14′-9″; 5 Aaliyah Jones Lovelady 14′-7″; 6 Kaylee Davis Frankston 14′-3″.

In the varsity girls’ Discus: 1 Aniya Lawrence Kerens 99′-11 1/2″; 2 Stacy Rojo Groveton 93′-0″; 3 Magali Castillo Lovelady 87′-4″; 4 Alice Billingsley Kerens 87′-3″; 5 Kylie Pugh Lovelady 86′-2 1/2″; 6 Canaan Dillard Groveton 82′-8 1/2″.

In the varsity girls’ Triple Jump: 1 Aerin Thompson Cayuga 34′-3 1/2″; 2 Kaylee Davis Frankston 33′-0″; 3 Makenna Pierce Lovelady 32′-8 1/2″; 4 Abbie Ramsey Frankston 32′-4″; 5 Kortney Bynum Lovelady 31′-4 1/4″; 6 Maya Calvin Leon 29′-9 1/2″.

In the varsity girls’ High Jump: 1 Aerin Thompson Cayuga 5′-2″; 2 Emily Sitton Leon 4′-11″; 3 Alexius McAdams Kerens 4′-11″; 4 Shyanne Pipkin Lovelady 4′-11″; 5 Calista Turner Cross Roads 4′-8″; 6 Kierynn Smith Groveton 4′-6″.

In the varsity girls’ Pole Vault: 1 Abbie Ramsey Frankston 10′-0″; 2 Jacy Stubblefield Lovelady 9′-6″; 3 Scout Lovell Lovelady 9′-0″; 4 Andria Thompson Cayuga 6′-6″; 5 Ingrid Rojo Groveton 6′-0″.

In the varsity girls’ 4x100m relay: 1 Groveton 52.06; 2 Kerens 52.09; 3 Centerville 52.42; 4 Leon 53.05; 5 Lovelady 54.88; 6 Cayuga 55.95.

In the varsity girls’ 4x200m relay: 1 Groveton 1:49.91; 2 Lovelady 1:52.54; 3 Leon 1:52.96; 4 Kerens 1:53.98; 5 Cayuga 1:59.17; 6 Latexo 1:59.96.

In the varsity girls’ 4x400m relay: 1 Leon 4:13.95; 2 Centerville 4:16.33; 3 Groveton 4:28.79; 4 Cayuga 4:31.37; 5 Kerens 4:50.96.

